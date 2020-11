Agrigento, si accende l’albero di Natale di piazza Stazione

Si accende l’albero di Natale di piazza Marconi ed entra così nel vivo, almeno simbolicamente, in città il periodo pre natalizio, mai così incerto come quest’anno. Pochi minuti dopo le 18, ai piedi di Piazza Stazione, il sindaco Francesco Miccichè hanno acceso il grande albero di Natale, alto ben venti metri, addobbato fitto fitto di migliaia di luci. Più bello e suggestivo la sera, un pò meno il giorno, tanto che a primo acchito a molti non era piaciuto e si erano scatenati i soliti leoni da tastiera. Quando mancano quaranta giorni al Natale, l’albero di Natale collocato in piazza Stazione, rappresenta la speranza, che tutto questo possa finire al più presto.