Ferragosto in piazza con Elettra Lamborghini ad Agrigento

È ufficiale sarà Elettra Lamborghini ad animare la notte di Ferragosto ad Agrigento. L’eclettica cantante, conduttrice e personaggio televisivo, nata a Bologna nel 1994 e con all’attivo 16 dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre mezzo miliardo di stream sulle piattaforme digitali, ha collezionato numerose ed importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale, tra cui Rocco Hunt, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta ed è protagonista di tanti tormentoni estivi: l’ultimo, uscito di recente si chiama “Delincuente”, e vede la collaborazione con Boro Boro e sarà una sicura hit della prossima estate. Con il suo “Elletraton tour” che la vede in giro per tutta l’Italia, la Lamborghini ha scelto proprio la città dei templi per festeggiare la notte più attesa di tutta l’ estate.