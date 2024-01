Dopo alcune indagini i poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento hanno individuato e rintracciato i due autori, che al viale Della Vittoria, ad Agrigento, hanno selvaggiamente pestato un quarantacinquenne, commerciante, di nazionalità nigeriana, da tempo domiciliato nella città dei templi, che reclamava, poiché ne aveva tutto il diritto, di parcheggiare la propria auto nello stallo riservato ai disabili in quel momento occupato.

Si tratta di due quarantenni, uno dei quali di Agrigento. Sono stati bloccati in aeroporto, a Palermo, mentre stavano per partire alla volta del Belgio dove risiedono da diversi anni. E lì sono tornati, una volta identificati e notiziati dell’attività investigativa a loro carico, dopo che è stata formalizzata una querela per lesioni personali da parte della vittima, già annunciata al posto di polizia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dalla moglie.

La posizione dei due e quella dell’immigrato sono ancora al vaglio. Tutti quanti rischiano la denuncia a piede libero per rissa, visto che ha coinvolto tre persone, ma i due aggressori risultano già indagati per lesioni personali. L’intera scena di violenza è stata immortalata con un telefono cellulare e rimbalzata da un WhatsApp all’altro.

E con la visione di quel filmato e a conclusione di alcune indagini che gli agenti della Mobile sono riusciti a risalire ai due quarantenni, giunti in città nei giorni scorsi, per trascorrere un periodo di ferie.