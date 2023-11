La Fortitudo vince contro Latina: al PalaMoncada finisce 88 a 77

di Michele Bellavia

L’ultima giornata del girone d’andata della regular season di A2 di pallacanestro metteva di fronte la Fortitudo Agrigento e il Latina Basket. I biancazzurri, reduci da due sconfitte in trasferta e privi del capitano Chiarastella, erano chiamati al pronto riscatto contro una diretta concorrente in chiave salvezza. Di contro, i nerazzurri – guidati dal nuovo coach Giancarlo Sacco e sotto di due punti in classifica – puntavano a sfatare il tabù del PalaMoncada (l’ultima vittoria dei pontini risaliva al marzo del 2016) e ad agganciare Agrigento in classifica. La vince nettamente Agrigento trascinata da Jacob Polakovich autore di una doppia-doppia da 22 punti e 12 rimbalzi e 32 di valutazione. Brillano anche Ambrosin con 22 punti, Cohill con 21 punti e Morici anche lui in doppia-doppia da 10 punti e 11 rimbalzi. Per i nerazzurri ci sono 16 punti di Gaines, 15 di Cicchetti, 12 di Parrillo e 11 a testa per Moretti e Alipiev. Non c’è Chiarastella nello starting five di Damiano Pilot che manda in campo Cohill, Meluzzi, Ambrosin, Peterson e Polacovich; Giancarlo Sacco risponde con Romeo, Gaines, Parrillo, Moretti e Alipiev. Primo quarto equilibrato. Le due squadre lottano punto a punto per buona parte della frazione. Gli ospiti, tuttavia, trascinati da Gaines e da un ottimo Cicchetti sono bravi a piazzare lo sprint con cui chiudono avanti (21-26). Nella seconda frazione arriva la reazione dei padroni di casa. Trascinati da Cohill e Polakovich entrambi già a quota dieci punti, i biancazzurri piazzano un parziale di 7 a 0 che costringe coach Sacco a richiamare i suoi. Il match si incattivisce con continue chiamate arbitrali che aumentano la tensione tra le due squadre. Agrigento è lucida quel tanto che basta per archiviare la prima parte di gara avanti di un possesso (36-34). Il terzo quarto è di marca biancazzurra: Agrigento è in totale controllo e sale a +13 (61-48). Sul versante opposto, Latina – trascinata da un ottimo Cicchetti – prova a ricucire ma è ancora all’inseguimento. La terza sirena fissa il punteggio di 64-55. Negli ultimi 10′ Agrigento mette il turbo: il trio Ambrosin, Cohill e Polakovich trascina la Fortitudo alla vittoria nonostante Latina tenti più volte di ricucire e al tempo stesso di contenere lo scarto più basso possibile ai fini della differenza canestri. Finisce 88 a 77. I biancazzurri adesso sono al giro di boa: domenica 3 dicembre al PalaSojourner di Rieti (palla a due alle 18) match contro la Real Sebastiani.

Moncada Energy Group Agrigento 88 – Benacquista Assicurazioni Latina 77

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 22, Cohill 21,Sperduto 2, Polacovich 22, Morici 10, Traoré, Caiazza, Peterson 4, Meluzzi 7, Ronca. All.: Pilot.

Latina Basket: Gaines 16, Viglianisi, Parrillo 12, Fall 2, Alipiev 11, Mladenov 5, Cicchetti 15, Romeo 5, Moretti 11, Amo. All.: Sacco.

Arbitri: Moreno Almerigogna, Francesco Terranova e Daniele Calella.

Note: parziali: 21-26, 15-8, 28-21, 24-22

Le foto di Nino Piraneo AgrigentoOggi