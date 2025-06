Le analisi condotte dall’Asp di Agrigento sulla qualità dell’acqua del serbatoio Cartesio si sono rivelate dentro i parametri della potabilità e già stamattina è stata ripristinata la distribuzione con i turni 2, 3 e 4 A , e da domani sarà ripristinata la normale turnazione nella città di Favara. “Ma non solo – afferma il sindaco Antonio Palumbo -: come abbiamo richiesto è stata aumentata la fornitura idrica destinata a Favara per tentare di recuperare i ritardi nella distribuzione dei giorni scorsi e ridurre i disagi per i cittadini”

