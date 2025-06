Il 4 luglio alle 18:30, nella Cattedrale di Agrigento, si terrà il Giubileo degli artisti e degli operatori culturali, un evento voluto dall’Arcidiocesi di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Agrigento 2025. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale per la Diocesi di Roma

L’evento si inserisce nel quadro del Giubileo indetto da Papa Francesco con la Bolla “Spes non confundit”, che invita a “rianimare la speranza” e a mettere al centro la cultura come motore di crescita spirituale e civile.Dal 6 luglio al 30 ottobre 2025, il Museo Diocesano di Agrigento ospiterà la mostra “Il fuoco dell’amore. Maria Maddalena, testimone di speranza al femminile”. L’esposizione, visitabile gratuitamente, propone un percorso attraverso opere provenienti dai Musei Vaticani, da importanti musei italiani e da collezioni locali, con l’obiettivo di restituire la figura di Maria Maddalena come simbolo di speranza e rinascita, con uno sguardo particolare al ruolo delle donne nella storia della fede e dell’arte.

Tra gli artisti figurano nella mostra nomi di primo piano come Guercino, Francesco Hayez, Mattia Preti, Cecco del Caravaggio, Nicolas Regnier, Andrea Vaccaro e Giovanni Portaluni. La mostra si distingue per l’alto valore scientifico e per la capacità di mettere in dialogo opere di epoche e provenienze diverse, offrendo un’occasione unica di riflessione sull’arte sacra e sulla spiritualità femminile.Le visite guidate inaugurali si terranno domenica 6 luglio dalle 11 alle 17.

