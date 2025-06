“Sono passati poco più di dieci giorni dall’ insediamento della nuova amministrazione e ritengo doveroso tracciare un breve, seppur parziale bilancio. Si sta lavorando senza sosta per come promesso iniziando dal decoro urbano, dal ripristino della vivibilità, dalla cura degli spazi comuni. Ogni giorno si cerca di risolvere i numerosi problemi sia economici che gestionali ereditati, un vero disastro…..ma si va avanti senza guardare indietro”. Lo ha detto il nuovo sindaco di Realmonte, Alessandro Mallia, a pochi giorni dal suo insediamento.

“Stiamo facendo fronte a tutte le persone che hanno fatture non pagate, impegni disattesi, pagamenti arretrati….frutto di una gestione incommentabile. Stiamo sistemando anche questo – continua il primo cittadino -. Per gli altri che lamentano, giustamente, per non avere ancora la pulizia delle strade sotto casa loro, dico di aspettare: arriveremo anche lì, non temete. Con le pochissime risorse disponibili stiamo rimediando con lavoro incessante ed efficace: siamo sulla strada giusta ma ci serve il tempo”.

“Ringraziamo tutte e tutti per le segnalazioni che ci fate pervenire. A questo proposito, vi esorto ad avere un po’ di pazienza, stiamo provvedendo affinché tutto il paese sia pulito e decoroso. Le critiche serrate e incondizionate, invece, appaiono legate ad un atteggiamento “a priori”, probabilmente frutto della vicina tornata elettorale, e non agli sforzi effettivamente compiuti in questi giorni. Me ne dispiaccio sinceramente. Auguro a questo paese – conclude Mallia – un percorso collaborativo, che ci veda tutti insieme in rotta verso un orizzonte solo: Realmonte”.

