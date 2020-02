Amministrative: il M5S ha solo un nome, Centro destra unito ma non troppo

C’è solo un nome per il Movimento 5 Stelle.

Il tempo stringe e la scelta dei pentastellati si riduce al lumicino. Posto che escludano liste in appoggio agli attuali candidati sindaco, (Calogero Firetto, Franco Miccichè, Aldo Piazza e Marco Zambuto), il nome da spendere è quello di Marcella Carlisi (VIDEO).

Marcella Carlisi ha presentato la candidatura.

L’attuale consigliere comunale ci crede e non si nasconde. “Le amministrative sono la competizione più difficile, c’è tutto da perdere, si rischiano le legnate, pochi onori tanti oneri, puro volontariato”, ammette. Lei però ha presentato la sua candidatura sulla piattaforma Rousseau. “La scelta – sottolinea – spetta ai facilitatori, posto che il M5S andrà da solo, bisogna aspettare l’ok da Roma, è ancora da decidere, potremmo anche non riuscire a fare la lista”.

Sodano cita la rivoluzione di Cuba

Di diversa veduta il deputato nazionale Michele Sodano, che si affida all’Agorà per individuare i profili giusti. A chi gli fa notare che il tempo stringe, Sodano risponde citando la rivoluzione di Cuba. “Pensavo al fatto che Fidel e Guevara, hanno conquistato Cuba in 40 giorni, noi ne abbiamo 120 e faremo il massimo per dare libertà alla nostra terra”. (VIDEO)

Movimento 5 stelle alla resa dei conti.

Nessun passo indietro del deputato agrigentino e nessuna riorganizzazione diversa. Bisogna adeguarsi a quella già avviata con i nuovi facilitatori, che servirà a dare nuova forma e forza al Movimento 5 Stelle, anche in vista degli Stati Generali di marzo.

Sodano insiste sulla maggiore collegialità. E proprio in vista delle amministrative gli iscritti del M5s sono chiamati a dare un segnale tangibile di essere ancora in vita. La scelta in rete dei candidati da parte della base M5s potrebbe servire anche ad evitare nuove contrattazioni con altre liste in corsa.

Vox presenta la lista, c’è già un nome.

Intanto Vox, lista che sosterrà il candidato sindaco Aldo Piazza fa uscire i primi nomi. Roberta Lala, imprenditrice agrigentina, con un passato nel sociale dove si è sempre prodigata in difesa dei più deboli, nonché amante degli animali, è la prossima candidata al consiglio comunale di Agrigento per le amministrative di maggio con il partito di Vox Italia; nato dalle idee del filosofo Diego Fusaro che ha visto nascere anche il circolo ad Agrigento sarà uno dei nuovi partiti che puntano ad essere presenti.

Centro destra unito ma non troppo.

Intanto si continua a parlare di centrodestra. Anche qui bisogna però individuare il candidato.

Il capogruppo William Giacalone e i consiglieri comunali di Forza Italia di Agrigento intervengono a seguito dell’appena rilanciato obiettivo del centrodestra unito alle Amministrative da parte della collega consigliere e dirigente del Giovanile di Forza Italia, Giorgia Iacolino. E affermano: “Il movimento giovanile di Forza Italia è una realtà e siamo certi che rappresenterà una risorsa per il partito alle prossime Amministrative nella città di Agrigento.

Il comunicato di Giacalone.

In questo senso coglie nel segno l’appello di Giorgia Iacolino, autorevole rappresentante del movimento giovanile, nell’auspicare un candidato sindaco unico del centrodestra nel capoluogo agrigentino. I lavori sono avviati da tempo per la scelta di un profilo che possa offrire alla città le migliori risorse e che, nello stesso tempo, sia in grado di unire il centro destra in comuni idee e valori. Forza Italia si fregia di avere un grande movimento giovanile, degnamente rappresentato dalla consigliere comunale Iacolino, dal quale poter attingere idee che saranno legittimate dal consenso elettorale della lista Forza Italia giovani”.