Accende fumogeni in curva Sud, applicato il Daspo a tifoso dell’Akragas

Il questore di Agrigento, Rosa Maria Iraci, ha sottoposto a Daspo per la durata di 2 anni, B.M., 29 anni, in quanto durante l’incontro di calcio Akragas – Canicattì, svoltosi presso lo stadio Esseneto, domenica 9 febbraio scorso, veniva sorpreso con fumogeni accesi all’interno della curva Sud.

Il comportamento è stato ritenuto pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica attesa la presenza di numerosi tifosi. Come è noto la normativa contro la violenza negli stadi, vieta anche il semplice possesso di fumogeni o artifizi attesi che gli stessi possono creare pericolo per la sicurezza pubblica.