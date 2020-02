Si è svolta domenica mattina, ad Enna, una riunione organizzativa ed operativa di Italia Viva.

Insieme ad Ettore Rosato, parlamentare e presidente nazionale del partito, e al gruppo parlamentare ARS di Italia Viva sono state dettate le linee guida per meglio gestire in questa fase iniziale i territori.

Per la provincia di Agrigento erano presenti i due coordinatoti territoriali, Natalia Re e Vito Ferrantelli.

Poche ma essenziali linee di buona politica: in primis la sinergia tra i coordinatori che dovranno fare da collante tra i vari comitati, i tesserati, gli attivisti, gli amministratori e la società civile.

I due coordinatori provinciali si augurano che ci possa essere sinergia e collaborazione tesa al raggiungimento di obiettivi comuni, che in prima battuta sono quelli di una crescita del partito in considerazione della costante attenzione.

Abbiamo scelto Italia Viva con la consapevolezza che tanto lavoro ci aspetta, e non sarà sempre semplice, ma al contempo con l’orgoglio di chi crede e vuole costruire una casa confortevole per tutti, senza personalismi.

Siamo abituati alla buona politica ed è per questo che abbiamo bisogno di mettere insieme le migliori menti, che sappiano far crescere sostanzialmente il territorio tutto.

A Palermo, lunedì, la Ministra Teresa Bellanova ha visitato una serie di aziende, le associazioni di categoria, gli amministratori, i cittadini, dimostrazione che il governo c’è, l’impegno concreto e fattivo anche.

Insieme per fare differenza.

Nota scritta e firmata da Natalia Re e Vito Ferrantelli