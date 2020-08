Amministrative, ecco i primi nomi dei candidati al consiglio comunale

C’è anche Salvatore Petrotto, in corsa per il consiglio comunale di Agrigento. L’ex Sindaco di Racalmuto a metà degli anni ’90 e negli anni 2000, è in lista con VOX, a sostegno del progetto politico-amministrativo del candidato sindaco Franco Miccichè. “Credo che Agrigento sia lo specchio dell’intera provincia e il fatto che la città sta vivendo un vuoto sociale, politico e di punti di riferimento positivi sia ineludibile”, dichiara Petrotto.

Intanto spuntano i primi nomi delle liste a sostegno di Calogero Firetto. In lista tra gli altri c’è Tiziana Crisafulli, agente immobiliare e l’ex grillino Elio Di Bella. Nella lista di Forza Italia a sostegno di Zambuto c’è il nome di Carmelo Cantone. Anche l’avvocato Alessio Americo scende in campo nella lista a sostegno di Zambuto. Con Franco Miccichè si candida Alberto Di Betta, figlio del vice prefetto in pensione Carmelina Guarneri, è un giovane commercialista.