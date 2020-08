Dopo “Onda”, il deputato regionale propone Carmelo Pullara, “Noi”, movimento per il regionalismo. Nel logo un tempio, la Sicilia e la famiglia. C’è curiosità di comprendere a chi andranno in soccorso queste due liste. L’appoggio di “Onda” e “Noi” potrebbe risultare decisivo e spostare gli equilibri in una competizione i cui risultati appaiono ancora incerti. Pullara però non si sbilancia anche se tutto fa pensare che alla fine confluirà a sostegno dell’attuale sindaco.