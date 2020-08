Coronavirus ad Agrigento, dopo diverse settimane: nuovo caso positivo

“Mi è stato appena comunicato che abbiamo un nuovo caso positivo al Coronavirus, il primo dopo diverse settimane. Come da protocollo, sono state attivate le procedure del caso”. A comunicarlo in sindaco di Agrigento Lillo Firetto, dopo aver avuto comunicazione dall’Asp. Si tratta di un giovane quasi ventenne, tornato da una vacanza a Malta, e che al momento non presenta particolari sintomi.

“Rinnovo l’invito alla prudenza e assicuro che con le forze a nostra disposizione sono in corso i controlli per garantire il rispetto delle regole – continua il primo cittadino -. In quest’attività siamo coadiuvati dalle forze di polizia che sono in particolare allerta per questa settimana di Ferragosto. È evidente che i controlli ci sono e ci saranno, ma siamo in una situazione che impone attenzione anche nell’ambito dei rapporti familiari e delle amicizie”.

“Quindi faccio appello alla responsabilità collettiva. Siamo ad un punto in cui con testa e responsabilità occorre correttezza d’azione. Ringrazio i numerosi esercenti che con solerzia costringono i numerosi turisti e avventori a indossare la mascherina. Ricordate di disinfettare o lavare bene e spesso le mani. Poche regole e eviteremo un nuovo lockdown”, conclude il Sindaco.