La Procura della Repubblica di Agrigento, a firma del pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di un quarantaseienne di Palma di Montechiaro per minacce aggravate.

La vicenda risale al luglio dello scorso anno quando l’indagato avrebbe minacciato un concittadino: “T’ammazzo a te e a tuo padre, mi devi dare 3mila euro per la macchina”. L’uomo, che ha nominato l’avvocato Fabio Inglima Modica, avrà venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogato per evitare di finire a processo.

