Aumentano in maniera considerevole le donazioni di sangue in Sicilia. A luglio 2025 l’Isola ha registrato un incremento del 6,9 per cento a fronte del 2,3 per cento della media italiana. Una crescita di tutto rispetto con 16.218 donazioni, 1069 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In aumento anche le donazioni di plasma che consentono alla Regione un risparmio annuo di quasi 30 milioni di euro per l’acquisto di farmaci emoderivati. Una spinta grazie anche all’iniziativa voluta dal governo Schifani che ha istituito le tre giornate della donazione, dal titolo “Il sangue non si versa ma si dona”, in occasione delle commemorazioni in ricordo dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Rosario Angelo Livatino. In programma, per il 21 settembre, giorno in cui ricorre l’omicidio di Rosario Livatino, una manifestazione al Palacongressi del Villaggio Mosè ad Agrigento, con i 106 punti di raccolta sangue della Sicilia in collegamento, per raccogliere le testimonianze in diretta dei donatori.

