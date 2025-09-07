Cinque province siciliane, c’è anche Agrigento, sono tra le ultime dieci d’Italia per quanto riguarda i redditi. L’ennesima conferma della dura realtà: i contribuenti siciliani vanno avanti con pensioni, stipendi e salari decisamente più bassi rispetto a quasi tutto il resto del Paese. È quanto emerge dall’ultimo report della Cgia di Mestre, che piazza l’Isola al terzo posto per numero di residenti con un reddito medio inferiore alla media nazionale, pari a oltre il 71% della popolazione.

Secondo i dati rilevati nel 2023, nel territorio vivono infatti oltre due milioni e 205 mila persone che non vanno oltre i 19.700 euro l’anno, contro i 25 mila guadagnati mediamente nel resto del Paese.

Per trovare un’asticella più bassa bisogna andare in Puglia e Calabria, mentre molte regioni del Nord sfiorano i 30 mila euro. La Sicilia, inoltre, conta ben cinque province tra le ultime dieci della Penisola: Trapani con 18.631 euro, Caltanissetta con 18.477, Enna con 18.027, Ragusa con 17.625 e Agrigento, terzultimo distretto italiano per reddito, con 17.540 euro.

