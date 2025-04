Ezio D’Errico: Un Grande Scrittore di Agrigento da Riscoprire

La sorte ha voluto che Ezio D’Errico nascesse ad Agrigento, ma il suo cammino non fu certo fortunato. In vita, infatti, lo scrittore, pittore e drammaturgo, nato nel 1892, ha dato al teatro italiano una profondità di respiro e un’acutezza di analisi che non vennero comprese. Ancora più sfortunato fu dopo la sua morte, avvenuta il 21 aprile del 1972, quando fu dimenticato, sparendo dalle scene e dai cataloghi.

“Beniamino Biondi, che da anni si occupa della memoria di D’Errico, afferma: ‘Ezio D’Errico morì nel più colpevole isolamento, circondato dai suoi quadri e con accanto solo la moglie. La sua morte segnò una triste fine per uno scrittore che avrebbe meritato ben altro destino. Oggi, è giunto il momento che Agrigento, anche grazie alla sua nomina a Capitale Italiana della Cultura 2025, riconosca il valore di quest’uomo straordinario’.”

In seguito all’interesse che la figura di D’Errico ha suscitato ad Agrigento, Biondi ha preso a cuore il compito di riportare in luce l’importanza di questo autore, curando la direzione della collana editoriale delle sue opere complete per l’editore Pungitopo. Il prossimo volume in uscita conterrà l’integrale delle opere di teatro dell’assurdo, una delle sue più rilevanti produzioni.

“Non possiamo permettere che un autore di tale valore resti nell’ombra,” continua Biondi. “Agrigento, città che lo ha visto nascere, ha l’obbligo di riscoprirlo e valorizzarlo, soprattutto ora che è Capitale della Cultura. La sua figura non solo merita di essere celebrata, ma rappresenta un’importante parte del nostro patrimonio culturale.”

Dall’atto di nascita di D’Errico risulta che lo scrittore nacque in via Atenea, anche se la sua vera nascita avvenne in via Porcello. “Come primo atto simbolico per restituire la sua memoria, invito il Sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla a posizionare una targa commemorativa in via Atenea, con una cerimonia che richiamerà l’attenzione dei cittadini,” propone Biondi.

A questa iniziativa simbolica, Biondi auspica che ne seguano altre, sul palcoscenico della città, che rendano omaggio all’importanza di D’Errico. “La città di Agrigento deve fare di più. Dobbiamo rendere onore al nostro più grande scrittore del Novecento, dopo Luigi Pirandello. Sono sicuro che l’Amministrazione Civica saprà riconoscere l’importanza di questo nome, che potrebbe rappresentare una delle iniziative più significative per la cultura di Agrigento nel contesto di ‘Agrigento Capitale della Cultura 2025’.”

