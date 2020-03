Altro sbarco sulle coste agrigentine. Giunti in 43 e portati in un albergo

Sabato mattina sono arrivati 82 migranti, adesso altri 43. Come nel primo caso, il trasferimento è stato effettuato con un traghetto di linea, da Lampedusa al porto di Porto Empedocle.

Si tratta dell’ultimo gruppo di immigrati sbarcati sulla più grande delle Pelagie, nella notte fra venerdì e sabato, e non sono nemmeno passati per l’hotspot di contrada “Imbriacola”.

Sia i primi 85, che i 43 giunti all’alba al molo empedoclino, sono stati sistemati in un albergo fra Porto Empedocle e Realmonte.