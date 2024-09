Sono passati due anni da quando Fabio Concato ha tenuto un concerto al Teatro Pirandello di Agrigento. In quell’occasione sono stati in tanti a lamentare il numero limitato dei posti andati subito sold-out. Adesso, tutti coloro che non sono riusciti a vederlo, avranno l’opportunità di recuperare con uno spettacolo nuovo ed un nuovo tour.

Il nuovo spettacolo, che si terrà l’11 gennaio al Palaforum G. Bellavia, presso lo Sport Village in contrada Esa Chimento, vedrà Concato esibirsi in compagnia de “I Musici”. “Altro di Me”, così si chiama quest’ultimo capitolo della storia artistica di Fabio Concato, esprime il desiderio di eseguire brani non proposti da tempo per condividere con il suo pubblico sorpresa, ricordi, emozioni evocate da piccoli e grandi capolavori che non si ascoltano spesso.