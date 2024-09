Akragas: Possibile Ritorno di Pino Rigoli nel Primo Allenamento Dopo la Sconfitta

Potrebbe esserci un clamoroso e tanto invocato ritorno, da parte della piazza, questo pomeriggio per dirigere il primo allenamento al rientro dalla cocente sconfitta, la terza consecutiva senza reti realizzate, contro la Favara. Il nome caldo è quello di Pino Rigoli, a cui la società potrebbe affidare la squadra dopo aver deciso di sollevare Lillo Bonfatto dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il club biancoazzurro ha ringraziato il mister per il lavoro svolto fin qui con serenità, dedizione e professionalità, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera. Allo stesso tempo, la società, guidata dal patron Giuseppe Deni e dal presidente Carmelo Callari, non ha fatto trapelare nulla sul nuovo nome, annunciando di essere già al lavoro per individuare e ingaggiare, entro il pomeriggio di domani, il nuovo allenatore a cui affidare la guida dell’Akragas.