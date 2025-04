Incidente stradale, questa mattina, lungo la via Unità d’Italia a pochi metri dal quartiere di Fontanelle ad Agrigento. Un’autovettura, 500 X, ha rischiato di precipitare nel terreno sottostante la sede stradale. La vettura dopo avere abbattuto il guardrail è rimasta in bilico. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. L’automobilista non avrebbe riportato gravi traumi. Ad occuparsi dei rilievi e della viabilità i carabinieri della sezione Radiomobile.

