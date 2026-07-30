Il consigliere comunale Geraldo Alongi ha presentato un’interrogazione a risposta scritta con carattere d’urgenza per chiedere all’amministrazione comunale quale sia la strategia complessiva per il futuro di San Leone, prendendo spunto dall’organizzazione del “Summer Village 2026” e dalle modifiche alla viabilità e all’utilizzo di alcune aree pubbliche della località balneare.

Nel documento, Alongi riconosce che l’organizzazione di eventi rappresenta un’opportunità di promozione del territorio e di sostegno alle attività economiche, ma sottolinea come tali iniziative debbano inserirsi all’interno di una programmazione organica, accompagnata da interventi sulla viabilità, sui parcheggi, sulla sicurezza, sul decoro urbano e sui servizi.

Il consigliere ricorda che San Leone costituisce il principale polo turistico-balneare della città e che, negli anni, ha ospitato manifestazioni di rilievo nazionale capaci di richiamare migliaia di visitatori. Allo stesso tempo evidenzia le criticità più volte segnalate da cittadini, residenti e operatori economici, legate alla sosta irregolare, alla congestione del traffico, all’utilizzo degli spazi pubblici e al decoro della località, con particolare riferimento all’area del porticciolo turistico.

Attraverso sei quesiti rivolti al sindaco e agli assessori competenti, Alongi chiede innanzitutto se il Summer Village faccia parte di una più ampia strategia di rilancio turistico di San Leone e quali siano gli indirizzi dell’amministrazione in materia di mobilità, parcheggi, sicurezza, decoro urbano e programmazione degli eventi.

Tra le richieste figura anche quella di conoscere se il Comune intenda predisporre un piano organico dedicato alla località balneare e se siano state valutate soluzioni strutturali per regolamentare la sosta, in particolare nell’area prospiciente il porticciolo turistico, anche attraverso la realizzazione di un parcheggio automatizzato in grado di migliorare l’ordine urbano e garantire nuove entrate per l’ente. Alongi domanda inoltre quali iniziative siano previste per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio e assicurare che le manifestazioni estive si svolgano nel rispetto delle esigenze dei residenti, delle attività commerciali e della sicurezza pubblica. L’interrogazione si conclude con la richiesta di una risposta scritta nei termini previsti dal regolamento consiliare.

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