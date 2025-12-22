Un nuovo passo avanti nella prevenzione del rischio idrogeologico arriva dal territorio agrigentino. È entrato infatti in funzione, presso la sede dell’ex Provincia regionale, un sistema innovativo di monitoraggio pensato per tenere sotto controllo i corsi d’acqua e intervenire in modo tempestivo in caso di criticità.

Il progetto, realizzato dal Libero Consorzio comunale, si basa su una rete integrata di radar, sensori, telecamere e stazioni meteo in grado di rilevare in tempo reale il livello dell’acqua e le condizioni atmosferiche. I dati raccolti vengono trasmessi a una sala operativa centralizzata, dove personale specializzato può analizzarli costantemente.

Cuore del sistema sono i sensori radar, alimentati da pannelli fotovoltaici, che misurano l’altezza dei fiumi e inviano automaticamente le informazioni ai pannelli semaforici installati nei punti sensibili. Al superamento delle soglie di sicurezza, scatta l’allerta: il semaforo cambia colore, vengono attivati messaggi di avviso e parte la segnalazione alla Protezione civile.

A supporto, anche telecamere e stazioni meteo professionali, che consentono di incrociare i dati idrometrici con quelli meteorologici, offrendo una visione completa della situazione. Tutte le informazioni sono consultabili tramite piattaforma digitale, accessibile sia da browser sia da app, così da garantire aggiornamenti rapidi anche sul campo.

La rete copre diverse aree strategiche della provincia, tra cui Cammarata, Licata, Sciacca e Agrigento, permettendo un monitoraggio esteso del territorio e una localizzazione precisa delle criticità. L’obiettivo è ridurre i tempi di intervento e migliorare la gestione delle emergenze, puntando su tecnologia e prevenzione.

Secondo il Libero Consorzio, l’iniziativa rappresenta un salto di qualità nella sicurezza del territorio, grazie anche al finanziamento regionale che ha reso possibile l’adozione di strumenti tecnologici avanzati. Sono già previsti ulteriori sviluppi, con nuovi investimenti e programmi di formazione dedicati agli operatori del sistema di protezione civile.

