Un momento di condivisione, identità politica e presenza sul territorio. Si è svolto ad Agrigento il tradizionale appuntamento di Fratelli d’Italia dedicato allo scambio degli auguri natalizi, che ha riunito dirigenti, amministratori locali, iscritti e simpatizzanti in un clima di partecipazione sentita e diffusa.

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali e cittadini del partito, numerosi sindaci, consiglieri comunali, tesserati e cittadini, a conferma di una comunità politica viva, radicata e fortemente presente nel tessuto istituzionale e sociale del territorio agrigentino.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente provinciale Adriano Barba e la coordinatrice cittadina Paola Antinoro, che nei loro interventi hanno ribadito l’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio e la volontà di affrontare le prossime sfide politiche e amministrative con unità, determinazione e spirito di squadra.

Non è mancato il saluto del coordinatore regionale, l’on. Luca Sbardella, intervenuto in collegamento telefonico, a sottolineare l’attenzione e la vicinanza del livello regionale al lavoro portato avanti in provincia di Agrigento. Nel corso della serata sono stati inoltre trasmessi, per il tramite del presidente provinciale Barba, i saluti del deputato nazionale on. Calogero Pisano e della deputata regionale on. Giusi Savarino, assenti ma partecipi al momento di confronto e augurio.

L’incontro si è confermato come un’occasione di coesione interna e di rilancio politico, nel segno dei valori fondanti di Fratelli d’Italia, guardando al nuovo anno con l’obiettivo di rafforzare l’azione del partito sul territorio e il rapporto con i cittadini.

