Un tassista cinquantaduenne e la madre ottantaseienne sono stati rapinati mentre si trovavano a bordo del loro taxi. Ad agire sarebbe stato un malvivente solitario, con il volto parzialmente travisato, che dietro minacce e strattonando l’anziana, ha arraffato il denaro che i due congiunti avevano nelle tasche e nella borsa per poi dileguarsi. Fortunatamente senza far del male alle vittime.

Il bottino ammonta a poco più di 150 euro. La rapina è stata messa a segno, nel tardo pomeriggio di sabato, nel quartiere di Villaggio Mosè. Indagini a tutto campo da parte dei carabinieri. Si tratta della seconda rapina che i due subiscono nel giro di pochi mesi.

