Il foro agrigentino è in lutto: si è spento all’età di 86 anni, l’avvocato Salvatore Re, tra i più noti e apprezzati legali penalisti dell’intera provincia. Originario di Favara nel corso della sua carriera è sempre stato stimato per le sue eccezionali qualità professionali ma soprattutto umane.

Una persona di alto spessore e di cultura come pochi. Fratello del giornalista Umberto Re, nonché cognato dell’onorevole Angelo La Russa. L’avvocato Re, abilitato nel 1965, è stato per diversi anni punto di riferimento per i giovani avvocati agrigentini e non solo.

La redazione di Agrigento Oggi esprime le condoglianze alla famiglia, al figlio Daniele e a tutti gli altri familiari e parenti.

