E’ passata la norma che obbliga ogni sindaco a inserire in giunta almeno il 40% di assessori di sesso femminile. E adesso anche in Sicilia si applica un limite in vigore nel resto d’Italia da anni. Sono state necessarie due modifiche al testo base per arrivare al via libera. In pratica, i 65 sindaci che verranno eletti nella tornata elettorale che si aprirà a maggio saranno i primi ad avere giunte quasi per la metà rosa. Gli altri colleghi si adegueranno man mano che si tornerà a votare.

Una delle modifiche al testo base è quella che esclude da questo obbligo i sindaci dei piccolissimi Comuni, quelli che contano fino a 3 mila abitanti. Cambia inoltre il sistema dei permessi di cui godono i consiglieri comunali per partecipare alle sedute in consiglio e in commissione. Si passa dalle sole singole ore di durata della riunione all’intera giornata. Quindi chi ha un impiego extra politica, potrà assentarsi dal lavoro per partecipare alle sedute.

