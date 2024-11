Agrigento si prepara a fronteggiare una giornata di possibili rovesci e temporali. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, valida dalla mezzanotte fino alle 24:00 di domani, 7 novembre.

L’avviso, diramato dal Comune, invita i cittadini alla massima cautela. Limitare gli spostamenti è la prima misura di sicurezza consigliata per evitare il rischio di incidenti e di ingorghi su strade che potrebbero essere necessarie per eventuali interventi di soccorso. Si raccomanda inoltre di non stazionare su passerelle, ponti e lungo gli argini dei corsi d’acqua.

Chi abita o lavora in locali seminterrati, soprattutto in zone soggette a frequenti allagamenti, è invitato a lasciare tali aree e, se possibile, spostarsi ai piani superiori. Massima attenzione è richiesta in prossimità delle spiagge e delle aree costiere, come pure nelle zone a rischio esondazione del Villaggio Mosè e di San Leone, e lungo i fiumi Naro, Ipsas e Drago.

Il Comune di Agrigento chiede ai cittadini di collaborare seguendo le indicazioni di sicurezza, evitando il transito in aree a rischio e prestando attenzione durante i fenomeni temporaleschi.

