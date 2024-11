Ancora una battuta d’arresto per la Fortitudo Agrigento, che cade rovinosamente al PalaFacchetti di Treviglio e incassa la sesta sconfitta nelle prime nove giornate di campionato. Una prestazione che lascia poco spazio alle giustificazioni: i biancazzurri, guidati da coach Quilici, tengono testa solo per metà gara, ma al rientro dall’intervallo i bergamaschi prendono il largo. A segnare il destino del match è un parziale di 11-0 firmato da Abega, Marcius e Reati, che spinge i padroni di casa verso la vittoria e sancisce il naufragio di una Moncada sempre più in difficoltà.

Primo tempo combattuto, ma Agrigento perde terreno

Agrigento parte bene con un parziale di 9-13, che costringe coach Villa a chiamare il primo timeout per Treviglio. Scarponi guida la carica iniziale segnando 7 punti e chiudendo il primo quarto sul 20-21 per Agrigento. Tuttavia, la situazione si complica quando i lunghi dei siciliani escono dal campo, e Treviglio ne approfitta per allungare fino al 37-26, obbligando coach Quilici a un timeout per riorganizzare le idee. Un timido tentativo di recupero riporta i biancazzurri a -7 sul 39-32, ma i padroni di casa rispondono subito e chiudono il primo tempo avanti 46-40.

Secondo tempo da incubo: Agrigento crolla

Nella ripresa, il copione si fa più amaro per Agrigento. Treviglio aumenta la pressione e si porta sul 55-42, costringendo la panchina biancazzurra a un altro timeout. La Moncada accumula troppe palle perse e concede agli avversari preziosi extrapossessi, che finiscono per essere determinanti. Con il passare dei minuti, il divario cresce fino a un imbarazzante +25 per Treviglio, poi addirittura +30, mentre Agrigento perde lucidità e continua a sbagliare in attacco.

La triste chiusura con un amaro 89-62

Il punteggio finale, 89-62, viene leggermente mitigato solo da una tripla di Piccone sul finire, che evita il trentello di svantaggio ma non riduce l’amarezza per una prestazione disastrosa. Per Agrigento è la terza sconfitta pesante consecutiva, con soli Miccoli e Scarponi in doppia cifra. Treviglio, sostenuto dal proprio pubblico e guidato dal piglio sicuro di coach Villa, si conferma una squadra di spessore, superiore fisicamente e mentalmente come previsto dai pronostici.

Domenica prossima al PalaMoncada arriva la Scientific Legnano, una partita che si prospetta decisiva per il riscatto di Agrigento, chiamata a invertire la rotta per non sprofondare in una stagione che già sembra complicata.

Treviglio Brianza Basket 89

Moncada Energy Agrigento 62

Virtus Imola: Carpi, Reati 10, Daccò, Cagliani 5, Manenti 6, Alibegovic 11, Vecchiola 8, Sergio 2, Marcius 15, Zanetti 8, Drocker, Abega 24. All.: Villa

Moncada Agrigento: Erhaghewu 2, Caiazza 2, Piccone 10, Scarponi 16, Martini 9, Chiarastella 4, Morici 3, Peterson 8, Miccoli 10, Di Sibio. All.: Quilici.

Arbitri: Davide Nonna e Claudio Marconetti

Note: parziali: 20-21, 26-19, 23-12, 20-10

