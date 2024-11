I giudici della Corte di Appello di Palermo, hanno cancellano la condanna a dieci mesi di reclusione, e hanno assolto “perché il fatto non sussiste”, un 26enne di Favara, finito a processo per avere violato il Daspo del questore. Accolto il ricorso del legale difensore, l’avvocato Salvatore Cusumano. Il giovane era stato sorpreso, tra marzo e aprile del 2022, nel territorio del Comune di Agrigento, nonostante gravato dal provvedimento, con il divieto di far ritorno per due anni nella città dei templi, in seguito a un arresto per avere forzato un posto di blocco della polizia.

