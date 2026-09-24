Allerta gialla ad Agrigento per temporali, il Comune: «Limitare gli spostamenti»

Nuova allerta meteo ad Agrigento. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con rischio temporali, valido per l’intera giornata di venerdì 25 settembre, dalle ore 00 alle 24.

A darne comunicazione è il Comune di Agrigento con un avviso alla cittadinanza firmato dall’assessore anziano Maria Miccichè, che in questo momento svolge le funzioni di sindaco. L’invito rivolto alla popolazione è alla massima prudenza e, in particolare, a «non spostarsi o comunque limitare gli spostamenti».

Particolare attenzione viene richiesta nelle zone maggiormente esposte al rischio di allagamenti ed esondazioni. In caso di precipitazioni intense, il Comune invita a evitare il transito veicolare e pedonale a Villaggio Mosè, San Leone e nelle aree dei fiumi Naro, Ipsas e Drago.

Tra le altre raccomandazioni figurano quelle di non sostare su passerelle, ponti, argini e rive dei corsi d’acqua; allontanarsi dai locali seminterrati dove è noto il rischio di allagamento; non percorrere guadi o sottopassaggi durante e dopo gli eventi piovosi; allontanarsi da spiagge, coste e moli e non sostare nelle aree interessate da frane o alluvioni.

L’avviso arriva a pochi giorni dal violento maltempo che ha interessato Agrigento, provocando allagamenti e disagi in diverse zone della città. Proprio alla luce delle criticità già registrate, il Comune torna dunque a richiamare i cittadini alla prudenza in vista del possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche.

L’ordinanza diramata a firma dell’assessore anziano:

Maltempo, allerta gialla ad Agrigento per venerdì 25 settembre

È stata diramata per la giornata di venerdì 25 settembre un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con rischio temporali, nel territorio di Agrigento.

L’avviso del Dipartimento regionale della Protezione civile (DRPC), numero 26267 del 24 settembre 2026, sarà valido dalle 00:00 alle 24:00 del 25 settembre.

A comunicarlo alla cittadinanza è l’assessore anziano del Comune di Agrigento, ingegner Maria Miccichè, nella sua veste di delegata facente funzioni del sindaco Michele Sodano.

Il Comune invita la popolazione alla prudenza e a limitare gli spostamenti, prestando particolare attenzione nelle aree esposte al rischio di allagamenti, esondazioni e fenomeni franosi.

Le raccomandazioni

Cosa evitare

Spostarsi , se non necessario.

, se non necessario. Sostare su ponti, argini, rive, spiagge, coste e moli.

su ponti, argini, rive, spiagge, coste e moli. Attraversare guadi e sottopassaggi allagati.

guadi e sottopassaggi allagati. Accedere ad aree interessate da frane, alluvioni o allagamenti.

ad aree interessate da frane, alluvioni o allagamenti. Transito veicolare e pedonale, in caso di piogge intense, a Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago.

Cosa fare

Lasciare libere le strade per i soccorsi.

le strade per i soccorsi. Allontanarsi da seminterrati e locali a rischio allagamento.

da seminterrati e locali a rischio allagamento. Raggiungere i piani superiori in caso di allagamento.

in caso di allagamento. Seguire le indicazioni delle autorità e dei soccorritori.

L’invito dell’amministrazione è a mantenere alta l’attenzione per tutta la durata dell’allerta e ad adottare comportamenti prudenti in presenza di precipitazioni intense.

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