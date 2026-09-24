Agrigento torna sulla tv nazionale: Le Iene raccontano il caso Maddalusa

Dopo l’anno da Capitale italiana della Cultura, Agrigento torna alla ribalta delle cronache nazionali. Questa volta, però, a portare la città dei Templi sugli schermi di tutta Italia è il caso Maddalusa, con centinaia di residenti alle prese da oltre quattro mesi con la mancanza d’acqua.

La vicenda è finita al centro del servizio de Le Iene, curato dall’inviato Nicola Barraco e andato in onda giovedì 24 settembre su Italia 1. Il titolo scelto dalla trasmissione è eloquente: “Sei abusivo? Ti tolgo l’acqua!”.

Il reportage porta le telecamere nel quartiere costiero di Maddalusa, dove l’acqua non arriva da oltre quattro mesi dopo la chiusura delle forniture che servivano gli immobili della zona.

Le case, realizzate a partire dagli anni Sessanta in un’area sottoposta a vincolo archeologico, risultano abusive. Una situazione urbanistica che si trascina da decenni e che oggi si intreccia con un problema essenziale: l’accesso all’acqua.

Barraco raccoglie le testimonianze dei residenti, alcuni dei quali raccontano anche di avere creduto, nel corso degli anni, alle promesse della politica sulla possibilità di rendere edificabile la zona.

Il servizio ricostruisce così una vicenda che da mesi tiene banco ad Agrigento e porta il caso davanti alle istituzioni. Le Iene incontrano anche il sindaco Michele Sodano, cercando di capire quali margini esistano per affrontare l’emergenza e trovare una soluzione per le famiglie che vivono nel quartiere. Il caso Crosta, le dimissioni del vicesindaco e la discussione animata tra Ismaele La Vardera leader di Controcorrente e il sindaco di Agrigento che difende la posizione del suo vice.

Una nuova esposizione mediatica nazionale per Agrigento, questa volta legata a una delle questioni più controverse degli ultimi mesi: come garantire un servizio essenziale senza ignorare una situazione urbanistica e amministrativa che affonda le proprie radici molto indietro nel tempo. Un pessima figura su scala nazionale.

Guarda il servizio completo de Le Iene

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