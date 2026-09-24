A quasi sei giorni dal nubifragio, nel centro di Agrigento sono ancora diverse le strade che aspettano di essere ripulite da pietre, terra e detriti trascinati dall’acqua.

Da via Esseneto a via Acrone, passando per salita Damareta, via Callicratide e le strade limitrofe, lungo i margini delle carreggiate restano accumuli di pietrisco e materiale. In alcuni punti anche le caditoie risultano ancora ostruite.

Nei giorni successivi al maltempo l’amministrazione comunale, con gli assessori Mariuccia Miccichè e Giuseppe Riccobene, aveva annunciato una mappatura delle criticità e interventi di pulizia anche attraverso ditte private. A quasi una settimana dall’emergenza, però, il lavoro da fare resta ancora parecchio.

In alcune zone sono stati gli stessi residenti e commercianti a intervenire davanti alle proprie abitazioni e attività per liberare ingressi e caditoie dal materiale accumulato.

La situazione è particolarmente evidente in via Callicratide, dove il pietrisco accompagna lunghi tratti della carreggiata. Non soltanto una questione di decoro: con eventuali nuove piogge, la presenza di detriti e caditoie ostruite rischia di riproporre criticità negli stessi punti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp