Prima il furto fulmineo in tabaccheria, poi l’audacia di riscuotere immediatamente i premi in altri punti vendita della città. La fuga di due ladri si è però interrotta grazie alle indagini dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che sono riusciti a dare un volto e un nome ai responsabili del colpo messo a segno lo scorso 21 agosto.

Nel mirino dei malviventi era finita una ricevitoria di via Giovanni XXIII. Con mossa rapida, i due erano riusciti a sottrarre ben due stecche intere di biglietti “Gratta e Vinci”, dileguandosi subito dopo.

Non contenti del bottino cartaceo, a stretto giro si erano presentati in altre due ricevitorie agrigentine per incassare i tagliandi vincenti, racimolando un bottino in contanti pari a 420 euro prima che i blocchi dei biglietti venissero formalmente segnalati.

Il piano sembrava riuscito, ma la minuziosa ricostruzione dei movimenti e l’analisi dei filmati da parte degli agenti delle Volanti hanno permesso di stringere il cerchio. Nei guai sono finiti due uomini di nazionalità georgiana, rispettivamente di 44 e 33 anni, ben noti alle forze dell’ordine per reati analoghi. Per entrambi è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’accusa di furto.

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