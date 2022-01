Allenamento congiunto: Raffadali – Akragas 0-3

L’Akragas, si legge in una nota stampa, ha svolto oggi pomeriggio un allenamento congiunto con il Raffadali, formazione che milita nel campionato di Promozione. Il test match si è disputato allo stadio “Angelo Cuffaro” di Raffadali ed è terminato 3 a zero per la squadra di mister Giuseppe Anastasi. I padroni di casa, allenati dall’ex Akragantino Giovanni Falsone, hanno ben figurato, nonostante una precaria condizione atletica per i pochi giorni di allenamento. Il primo tempo è stato equilibrato ed è finito zero a zero. Nella ripresa l’Akragas ha prima segnato con Piyuka, poi raddoppiato con Bellanca ed infine ha calato il tris di reti con il neo acquisto Liandro Evander su calcio di rigore. Assente il capitano Alfonso Cipolla per stare vicino alla compagna arrivata alla fine della gravidanza. Mister Giuseppe Anastasi ha provato uomini e schemi in vista del derby di domenica 23 gennaio in trasferta contro lo Sciacca e valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A

L’Akragas è scesa inizialmente in campo con la seguente formazione:

Harusha, Yoboua, Ferrigno, Piyuka, Tuniz, Baio, Liguori, Treppiedi, Silvano, Prestia, Leonardi.

Reti: Piyuka, Bellanca, Evander