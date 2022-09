In attesa della pubblicazione del calendario ufficiale di serie D girone I, il Licata calcio di mister Pippo Romano, ha programmato per domenica prossima,11 settembre, con calcio d’inizio alle 17, un allenamento congiunto con l’Asd Aragona. La partita inizialmente programmata per sabato al Totò Russo di Aragona, è stata posticipata a domenica e si gioca al Dino Liotta.