Cimitero “Piano Gatta”: presto la consegna di nuovi loculi

Al cimitero di Piano Gatta saranno presto consegnati 96, dei 144 loculi in cantiere, e questo permetterà la tumulazione delle salme in deposito e che attendono da troppo tempo una degna sepoltura. Inoltre, il consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento di Polizia Mortuaria che prevede l’ingresso in automobile alle persone con ridotte capacità motorie.

Una importante novità che permetterà ai disabili di entrare all’interno del cimitero direttamente con i propri automezzi. I veicoli privati autorizzati per accedere al cimitero potranno circolare negli orari di apertura del cimitero ad eccezione, per motivi di sicurezza, delle giornate di maggiore affluenza, come in occasione della ricorrenza dei defunti.