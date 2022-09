Messina (Confesercenti): “La chiusura del pluripiano rappresenta un grave danno per le attività”

“La chiusura a tempo indeterminato del parcheggio pluripiano di Agrigento non si può giustificare soltanto con i danni prodotti dall’incendio all’impianto elettrico e a quello di videosorveglianza”. Così il presidente di Confesercenti Vittorio Messina commenta la notizia. “Con molta probabilità – aggiunge Messina – la decisione presa a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco sottende altre problematiche più complesse che si riferiscono all’agibilità e alla sicurezza della struttura e che sono antecedenti all’incendio stesso”.

“La decisione, in questa fase ovviamente dovuta, desta particolare allarme – aggiunge il presidente di Confesercenti – perché il parcheggio rappresenta un’area di servizio fondamentale per i residenti e per chi frequenta i negozi della via Atenea”.

“Pertanto – conclude Vittorio Messina – sarebbe opportuno che da parte dell’amministrazione comunale possano arrivare notizie precise in merito alle soluzioni da trovare nell’immediato per lenire i danni che ne ricava il commercio e tutte le attività che insistono in via Atenea e inoltre che si faccia chiarezza riguardo ai tempi necessari per riaprire il parcheggio”.