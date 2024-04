Strategie ed equilibri politici nei principali partiti in vista delle elezioni Europee

Il sistema prevede tre preferenze, ma decisive sono le alleanze interne: l’alternanza uomo-donna è obbligatoria. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Lega: ecco come si stanno delineando le strategie per le elezioni in Sicilia.

Le liste sono ormai quasi fatte, ma la vera partita si gioca sulle alleanze tra i candidati all’interno dello stesso partito. Il sistema elettorale permette di indicare fino a tre preferenze nella scheda elettorale, il che richiede patti e equilibri interni che si stanno delineando in queste ultime fasi fra le correnti.

Forza Italia: Chinnici e Dell’Utri arbitri della partita

In Forza Italia, due figure potrebbero influenzare il risultato finale: Caterina Chinnici e Massimo Dell’Utri. Chinnici, europarlamentare del Pd uscente, è stata scelta come capolista nel collegio Sicilia Sardegna e c’è un forte supporto da Roma affinché venga “aiutata” inserendo il suo nome nella terzina da suggerire agli elettori. Mentre per il posto rimanente, in corso un derby fra gli assessori regionali Marco Falcone ed Edy Tamayo, poiché nella scheda deve esserci l’alternanza uomo-donna. Massimo Dell’Utri, candidato di Saverio Romano di Noi Moderati, potrebbe invece beneficiare dei voti della Dc di Cuffaro.

Fratelli d’Italia: Liste Pronte con Equilibri Geografici

Anche in Fratelli d’Italia la lista è pronta, con la Meloni come capolista e la presenza di Ruggero Razza, Massimiliano Giammusso, Giuseppe Milazzo, Elvira Amata e Giusi Savarino. Razza ha stretto un’alleanza con Milazzo per indicare agli elettori una tripletta costituita da Meloni e gli stessi Razza e Milazzo. Le dinamiche fra correnti risentono anche dell’area geografica, come a Catania dove l’area di Manlio Messina è data in conflitto.

Partito Democratico: Equilibri in Fase Embrionale

Nel PD è diventata ufficiale la lista con Elly Schlein capolista, seguita da Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Giuseppe Lupo, Maria Flavia Timbro e due sardi. Il partito spingerà per votare la Schlein con un uomo e una donna che comporranno il ticket a seconda dell’area geografica e politica di provenienza.

Lega: Valutazioni su Sammartino e Tardino in Primo Piano

Nella Lega si valuterà il peso che Luca Sammartino, sotto inchiesta la scorsa settimana, potrà avere in campagna elettorale. Raffaele Stancanelli potrebbe beneficiare della sua spinta, mentre da Roma si preme per spingere Annalisa Tardino. Si prospettano alleanze con Mimmo Turano e Ester Bonafede.

Movimento 5 Stelle: Antoci capolista con Sostegno da Roma

I grillini definiranno oggi la loro lista con la fase 2 delle primarie online. Il capolista sarà Giuseppe Antoci, su cui Conte da Roma preme perché punti la campagna elettorale di ogni membro del Movimento. Secondo i sondaggi, Pd e grillini si contendono l’ambizione di conquistare due seggi.

Queste alleanze sono in fase embrionale e soggette a cambiamenti, risultato degli accordi che i big locali stanno iniziando a elaborare adesso. La partita si annuncia ancora più complessa e avvincente, con le elezioni siciliane sempre più vicine.