RAVANUSA. Netta vittoria del Canicattì nel derby con l’Acireale che esce dallo stadio “Saraceno” con le ossa rotte. Cinque a zero il risultato finale per gli uomini di mister Orazio Pidatella che non hanno fatto sconti agli avversari. Erano proprio gli acesi ad avere una motivazione in più, visto che il Canicattì ha già raggiunto l’obiettivo della salvezza. Mentre l’Acireale ha sciupato un’occasione per avvicinarsi alla griglia dei playoff.La cronaca. Le due squadre inizialmente si studiano senza farsi male. Gioco che si sviluppa essenzialmente a centrocampo. La prima occasione è di marca Canicattì: al 24’ ci prova Sidibe (in precedenza ammonito dal direttore di gara), con la palla che esce fuori di poco alla destra di Zizzania. Al 27’ altra ghiotta opportunità per i padroni di casa: errore difensivo della difesa acese, me approfitta Iezzi che serve Bonilla. L’attaccante conclude con un forte tiro in porta e trova la netta opposizione del portiere di Acireale che si salva in angolo. Altra occasione al 39’: Salvia recupera un pallone serve Iezzi che conclude in porta e la sfera sfiora il palo alla destra di Zizzania. Sono le prove generali del gol che arriva al 42’ con un delizioso pallonetto di Salvia. Due minuti più tardi il raddoppio di Peppe Iezzi.

Inizia la seconda frazione di gioco e subito Cangemi impegna Testagrossa, che con un volo compie un autentico miracolo. Al 25’ gran giocata di Iezzi e tapin vincente di Bonilla. Al 39’ Bonilla trova la rete della doppietta personale. C’è spazio anche per la doppietta di Iezzi al 41’ con un tiro fenomenale. Al 45’ Testagrossa para un rigore a Montaperto che dopo aver sbagliato tira un calcione al portiere del Canicattì e viene espulso.

IL TABELLINO

Canicattì 5 Acireale 0

Marcatori: pt 42’ Salvia, 44’ Iezzi; st 25’ e 39’ Bonilla, 41’ Iezzi.

Canicattì (4-3-3): Testagrossa 6, Amenta 6,5, Tedesco 6, Salvia 7, Raimondi 5,5, Camara 6 (1’ st Frangiamone 6), Caserta 6, Sidibe 6,5, Garofalo 6, Iezzi 7 (43’ st Loza 6), Bonilla 7. A disp.: Cabriglia, Pietroluongo, Messina, Tavella, Perez, Avanzato, Giancotti. All.: Pidatella 7.

Acireale (3-4-3): Zizzania 5,5, Di Mauro 6, Lucchese 6, D’Alessandris (12’ st Lo Coco 6), Montaperto 4, Germino 5,5, Cangemi 6, Tufano 5, Mirabelli 6, Cottone 6, Zuppel 6. A disp.: Restuccia, Galletta, Maltese, De Mutiis, Lo Coco, Sticenko, Russotto, Spinelli, Cusumano. All.: Marra 5,5.

Arbitro: Comito di Messina 6.

Note: espulso Montaperto (Aci) per fallo sul portiere del Canicattì. Ammoniti Sidibe (Can.), Montaperto (Aci), Raimondi (Can.), Testagrossa (Can.).