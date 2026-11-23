“Rifiuti abbandonati, colonie di topi, perdite idriche e totale assenza di spazzamento”. È il quadro denunciato dal consigliere comunale di Futuro Nazionale, Marcello Fattori, al termine di due sopralluoghi effettuati nei quartieri a sud del nucleo urbano di Agrigento, in particolare nell’area compresa tra via Venezia, via Manzoni a valle e via Rapisardi.

Secondo l’esponente politico, si tratta di “zone sorte nell’immediato dopoguerra e da decenni lasciate in condizioni di abbandono, dove i residenti attendono risposte concrete sul fronte igienico-sanitario e della manutenzione ordinaria”.

Emergenza topi e rifiuti in via Venezia. Durante l’incontro con gli abitanti di via Venezia, è emersa una grave criticità legata alla presenza di una colonia di roditori che rende urgente un’azione di derattizzazione e disinfestazione. “A peggiorare la situazione – continua Fattori -, una micro-discarica presente da mesi all’altezza del civico 25 — dove giace da oltre una settimana anche la carcassa di un grosso ratto —, caditoie completamente ostruite e strade che, a detta dei residenti, non vengono spazzate da mesi”.

Perdite idriche e abbandono tra via Manzoni a valle e via Rapisardi. Non va meglio nella zona di via Manzoni a valle e via Rapisardi, quartiere densamente popolato dove si registrano perdite d’acqua, erbacce e cumuli di spazzatura. Fattori sottolinea come “le stesse problematiche fossero già presenti durante un suo precedente sopralluogo risalente al 2005: a distanza di ventuno anni, le criticità non solo non sono state risolte, ma in alcuni punti si sono aggravate”. Il consigliere evidenzia inoltre il paradosso di cittadini chiamati a pagare regolarmente la Tari a fronte di servizi essenziali del tutto assenti.

Le richieste all’Amministrazione. Per sbloccare lo stallo, Marcello Fattori ha annunciato la presentazione di un’istanza formale indirizzata al sindaco e agli assessori competenti. Nel documento verranno chiesti interventi immediati: bonifica della micro-discarica di via Venezia; derattizzazione, disinfestazione e pulizia delle caditoie; ripristino regolare dello spazzamento e scerbamento straordinario; riparazione delle perdite idriche, coinvolgendo eventualmente la Protezione civile qualora Aica non riuscisse a intervenire in tempi rapidi.

L’obiettivo dichiarato dal consigliere è restituire dignità e normalità a una vasta porzione del territorio cittadino che da troppo tempo si sente dimenticata dalle istituzioni.

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