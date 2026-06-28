Una ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la statale 115 poco prima dei semafori a Porto Empedocle. Coinvolti nello scontro uno scooter condotto dalla giovane e due autovetture. A prestare i primi soccorsi una pattuglia della Guardia di finanza.

La ragazza ferita è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul luogo anche carabinieri e polizia che si sono occupati dei rilievi e della viabilità. La dinamica è in corso di ricostruzione.

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