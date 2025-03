I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, collaborati dal personale di Arpa, hanno sequestrato un’area dove erano presenti rifiuti di ogni tipologia soprattutto speciali e pericolosi. E anche cumuli di sacchetti di spazzatura di quanti ancora oggi non fanno la differenziata. Tutti materiali ammassati in un terreno di oltre 1.000 metri quadrati, trasformato in una discarica abusiva a “cielo aperto” nel quartiere di Villaseta. Appena arrivati sul posto i militari dell’Arma hanno bloccato un agrigentino alla guida di un veicolo cassonato che stava scaricando un carico di rifiuti.

Si tratterebbe dell’utilizzatore del fondo. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di gestione non autorizzata di rifiuti. Il mezzo carico di rifiuti è stato sequestrato.

Carabinieri e Arpa hanno messo fine a qualcosa di grave che avrebbe potuto avere ripercussioni sulla collettività, essendo il terreno a pochi passi da decine di abitazioni. Nella zona trovati rifiuti di ogni genere. Stoccati in maniera incontrollata inerti, materiali di scarto derivati da demolizioni edilizie, materiale ferroso, rifiuti solidi urbani e soprattutto amianto-eternit, parti meccaniche di vecchi elettrodomestici e batterie per auto e mezzi pensanti. Il personale di Arpa ha eseguito numerosi campionamenti per verificare la presenza o meno di inquinamento ambientale.

