All’agrigentina Martina Moscato premio per la gestione della pandemia

L’agrigentina Martina Moscato, 25 anni, laureata a Siena in Scienze infermieristiche ha ricevuto il Premio speciale giovani dell’Aniart per la gestione della pandemia.

La giovane infermiera, specializzata in area critica “ Covid 19” nell’Ospedale “Le Scotte” di Siena ha ricevuto l’ambito riconoscimento per il sacrificio mostrato durante l’emergenza pandemica.

L’Aniart che in codice significa “Associazione nazionale infermieri di Area Critica” nata nel 1981, opera su tutto il territorio nazionale per evidenziare la specificità dell’assistenza infermieristica in area critica e valorizzare la competenza degli infermieri di area critica.

Per area Critica si intende, dunque, l’insieme delle strutture ad alta intensità assistenziale e delle situazioni caratterizzate dalla criticità vitale del malato e dalla complessità dell’approccio e dell’intervento assistenziale medico/infermieristico.

Martina Moscato che da alcuni anni lavora presso L’Ospedale Universitario le Scotte e’ stata votata da tantissimi suoi colleghi iscritti all’Aniart (oltre 5000 infermieri ) ed e’ stata scelta come migliore giovane infermiera in Area Critica per questo premio.

“Sono particolarmente contenta di questo premio che voglio dedicare alle migliaia di sanitari in Italia che combattono, come me, ogni giorno in trincea la lotta al covid 19, consapevoli che l’unico rimedio per uscire dal tunnel e’ vaccinarsi per proteggersi e proteggere gli altri”.

Il Premio e’ stato consegnato dalla Presidente dell’Associazione Silvia Scelsi in occasione del Congresso nazionale svoltosi a Bologna qualche giorno addietro.