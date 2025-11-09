Fortitudo ko a Vicenza, adesso è ultima: serve una scossa

La Moncada Energy Agrigento cade ancora, stavolta sul parquet della S4 Energia Vicenza per 83-79, e scivola all’ultimo posto in classifica. Un’altra sconfitta che brucia, maturata dopo una partita combattuta ma segnata da un ultimo quarto negativo, dove i padroni di casa hanno messo più energia e lucidità nei momenti chiave.

Agrigento, avanti per larghi tratti (34-40 al 20’), ha ceduto nel finale subendo un parziale pesante nell’ultimo periodo (49-39 nella ripresa) che ha ribaltato completamente l’inerzia della gara.

Non bastano i 23 punti di Disibio, i 19 di Martini e i 16 di Cagliani: la squadra di Daniele Cagnardi paga ancora una volta i blackout difensivi e la difficoltà di chiudere i possessi.

Vicenza, trascinata da Gasparin (20) e Beretta (17), ha saputo sfruttare il fattore campo e il momento di smarrimento dei biancazzurri, trovando canestri pesanti con Da Campo e Preti nel finale.

Per la Fortitudo è un periodo complicato: la classifica si fa pesante e mercoledì al PalaMoncada arriva Piazza Armerina, in un derby che vale tantissimo per la salvezza.

Serve una scossa, subito.

S4 Energia Vicenza 83 – Moncada Energy Agrigento 79

S4 Energia Vicenza: Gasparin 20, Beretta 17, Da Campo 14, Preti 12, Marangoni 11, Vanin 6, Marchet 3, Carr, Mazzuoccolo, Belmonte, Pisano, Cecchin, All. G.R. Ghirelli.

Moncada Energy Agrigento: Disibio 23, Martini 19, Cagliani 16, Grani 6, Carta 3, Chiarastella 3, Viglianisi 3, Querci 3, Zampogna 3, Orrego, All. D. Cagnardi.

Arbitri: Vita Marco di Ancona (An), Renga Mauro di Folignano (Ap), Uncini Francesco di Jesi (An).

Parziali: 17-20, 20-18, 34-40, 49-39.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp