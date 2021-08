Raid vandalico con tentato furto in istituto dell’infanzia

Raid vandalico con tentato furto in un istituto dell’infanzia, chiuso in questo periodo dell’anno, nei pressi di via Picone, nella zona di San Vito, nel centro di Agrigento. Ignoti, dopo avere rotto un infisso, sono riusciti ad intrufolarsi all’interno della struttura. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro, poi senza rubare nulla, sono scappati velocemente.

Qualcuno, ieri mattina, ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, che hanno constatato il danneggiamento della finestra, e i danni all’interno dell’istituto. Dalla verifica da parte dei responsabili sembra non mancare nulla. Nella zona non ci sarebbero impianti di videosorveglianza.