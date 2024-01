Prossimo appuntamento al Teatro della Posta Vecchia con la commedia comica dialettale “Gatta ci cova”. Sabato 20 gennaio alle ore 21 e domenica 21 alle ore 18, la compagnia popolare Aromi di Sicilia con la direzione di Franco Colletti e Franco Mangiapane, porterà in scena una commedia da non perdere. Il cast e’ composto da Franco Colletti, Marilena Mattaliano, Teresa Fidanza, Cinzia Gurreri, Mario Di Campo, Marisa Frenda, Fabio Albanese, Alfonso Di Maria, Francesco Alfano, Davide Perconti, Franco Mangiapane e Gaspare Forte. L’ ingresso è di € 10 – Ridotto € 8 under 14 ed over 65. Per Info e prenotazioni 092226737/3683175996