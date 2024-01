Il Carnevale sbarcherà al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento: Un pomeriggio di festa e divertimento!”

Il Carnevale è alle porte e il Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento si prepara a ospitare un evento straordinario il prossimo sabato 10 febbraio alle 16:30. Un’esplosione di allegria, colori e divertimento invaderà il centro, rendendolo il luogo perfetto per trascorrere un pomeriggio indimenticabile in famiglia o con gli amici.

Un Carnevale da vivere all’insegna del divertimento

In occasione di questo evento straordinario, il Centro Commerciale Città dei Templi si trasformerà in un mondo magico dedicato al Carnevale. La festa inizierà alle 16:30 e si protrarrà fino a tarda sera, con una serie di spettacoli, giochi e attività per grandi e piccini.

Programmazione dell’evento:

16:30 – Sfilata di Carnevale: Un colorato corteo sfilerà per le vie del centro commerciale, coinvolgendo i partecipanti in un’atmosfera festosa e vibrante.

17:00 – Spettacoli e animazioni: uno spettacolo unico che intratterrà il pubblico con performance sorprendenti e momenti comici. Un'esperienza divertente per tutte le età!

18:30 – Giochi e attività: Diversi stand saranno allestiti con giochi tradizionali e divertenti attività per i bambini, offrendo loro l'opportunità di partecipare attivamente alla festa.

20:00 – Chiusura con sorpresa: La giornata si concluderà con una sorpresa speciale, un momento emozionante che lascerà un ricordo indelebile a tutti i partecipanti.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. Per partecipare al Carnevale al Centro Commerciale Città dei Templi, basta presentarsi sabato 10 febbraio alle 16:30 e lasciarsi trasportare dalla magia della festa.

Non perdere l’opportunità di vivere un Carnevale indimenticabile al Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento. Unisciti a noi per un pomeriggio di divertimento, spettacoli e sorprese!

Saldi e shopping

Intanto, presso il Centro Commerciale Città dei Templi, proseguono i saldi iniziati il primo gennaio. Questa iniziativa, anticipata rispetto al resto d’Italia, offre ai visitatori l’opportunità di fare shopping con sconti imperdibili. Approfitta dell’occasione per acquistare i tuoi capi preferiti a prezzi vantaggiosi e goditi una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping.