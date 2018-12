Alla partita del cuore biancazzurro in campo anche una suora

Ci sarà anche una suora della Comunità Missionaria Porta Aperta di Agrigento, in campo lunedì 17 dicembre 2018, alle ore 14.30 allo Stadio Esseneto, nella partita del CUORE BIANCAZZURRO.

Si chiama suor Patrizia Tarallo, empedoclina con dei trascorsi nel calcio a 5 femminile in diverse compagini, tra cui la Trinacria di Porto Empedocle con cui ha iniziato a giocare a livello agonistico fino a 23 anni prima di mollare il pallone per dedicarsi dapprima al lavoro come insegnante in quel di Roma, poi la grande scelta di vita come entrare a far parte della comunità missionaria Porta Aperta, in cui è novizia.

“Sarà una bella esperienza – racconta suor Patrizia – per me è una nuova emozione da ex calciatrice ritornare a calcare nuovamente il campo da gioco. Se a questo aggiungiamo che mi troverò in mezzo a giocatori che hanno fatto la storia dell’Akragas, dagli anziani ai più giovanni, beh penso sarà un emozione unica, oltre a fare beneficenza poichè parte dei proventi saranno destinati ad nobile gesto, aiutare i poveri che affollano la Mensa della solidarietà. In prossimità delle festività natalizie, avete la possibilità Sono contenta anche io di poter dare un contributo agli sportivi di Agrigento, pur essendo empedoclina.

Sarà un pomeriggio di festa, per cui vi invito tutti ad esserci, a partecipare, lunedì 17 dicembre alla ore 14.30 allo stadio Esseneto di Agrigento. Dovete venire tutti, anche perchè gioco io (sorride, ndr), non potete mancare.”