Nota stampa Fondazione Teatro Luigi Pirandello

La Fondazione Teatro Luigi Pirandello apprende le dichiarazioni del professor Vittorio Sgarbi in ordine all’ “uso” del Teatro Pirandello. Al riguardo, a beneficio di verità, occorre precisare: nel periodo antecedente la formazione del Cartellone per la Stagione Teatrale 2018-2019, il produttore di Vittorio Sgarbi, sig. Marcello Corvino, ci ha proposto due performance del critico d’arte a tema Leonardo, per un costo complessivo di euro 28.600 compreso IVA. La Direzione della Fondazione, avuto conto delle caratteristiche del Cartellone del Teatro Pirandello (essenzialmente spettacoli di prosa) e preso atto del costo delle due performance, economicamente non sostenibili e non in linea con quello degli spettacoli teatrali del medesimo Cartellone, ha ritenuto di non inserirlo, pur apprezzando le indiscusse qualità di critico d’arte del professor Sgarbi. È inoltre doveroso sottolineare che la Fondazione delinea le caratteristiche del cartellone secondo criteri non casuali che rispondono ad una strategia culturale della quale la Fondazione stessa si assume ogni responsabilità nella massima libertà e autonomia delle scelte fatte. La vicenda dello spettacolo in questione è totalmente slegata da quella della presentazione del libro, in merito alla quale non era arrivata nessuna comunicazione nei tempi che avrebbero potuto rendere possibile la realizzazione dell’evento. Ci auguriamo che questo comunicato chiarisca, in tempi di democrazia, l’assoluta trasparenza, coerenza e sensibilità rispetto alle esigenze del territorio in cui la Fondazione opera, le cui criticità impongono la massima oculatezza nella gestione delle risorse e della politica culturale.

Agrigento, 12 Dicembre

Il Direttore Amministrativo Fondazione Teatro Pirandello

Calogero Tirinnocchi

Il Direttore Artistico

Sebastiano Lomonaco

Il Presidente della Fondazione

Gaetano Aronica